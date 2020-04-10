Ученые предполагают, что грудное молоко может стать основой лекарства от COVID-19

Исследователи изучат грудное молоко, полученное от кормящих матерей, у которых был подтвержден положительный результат на COVID-19.

Исследователи из США допускают, что грудное молоко кормящих женщин содержит антитела против коронавируса нового типа. Если это подтвердится, оно может стать источником лекарства от COVID-19, для терапии которого пока не существует препаратов и вакцин.

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Как сообщает MedikForum, ученые исследуют грудное молоко как потенциальную основу для лекарства от COVID-19. Существует вероятность того, что оно содержит антитела против нового коронавируса – в таком случае его можно будет использовать для лечения тяжело больных пациентов, пишет издание Times Now, ссылаясь на публикацию New York Post. Издание отмечает, что американские специалисты обратились к кормящим женщинам с просьбой пожертвовать грудное молоко, чтобы изучить его свойства и компоненты, которые могут лечь в основу лекарств от коронавируса. Многие женщины уже выразили согласие принять участие в этом проекте.

«В грудном молоке человека содержатся мощные, борющиеся с болезнями белки, антитела и другие питательные вещества, защищающие детей от вирусных инфекций, таких как корь и ветряная оспа. Мы полагаем, что эти вещества могут быть эффективны и в борьбе с коронавирусным заболеванием», - отмечают исследователи.

Они будут изучать грудное молоко, полученное от кормящих матерей, у которых был подтвержден положительный результат на COVID-19, или входящих в группу повышенного риска заражения (например, проживающих рядом с больными, ухаживающих за ними). Такое молоко будет заморожено и проанализировано на наличие антител против коронавируса. Обнаружив, ученые выделят их и найдут способ ввести больным пациентам.