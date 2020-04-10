New York Times: Пациентов с COVID-19 лучше вообще не лечить, чем давать им непроверенные лекарства

Американский врач, который занимается поиском препаратов для борьбы с коронавирусом, говорит, что нынешняя ситуация - это "дежавю" эпидемии эболы.

Каждое утро в 5:30 доктор Андре Калил делает себе двойное эспрессо, пробегает 10 километров, делает еще две чашки двойного эспрессо для себя и жены, а потом идет в свой офис в Медицинском центре Университета Небраски.

Там его ждет "потоп". Звонки и назойливые электронные письма накапливаются каждый день. Пациенты и их врачи требуют непроверенные лекарства от коронавируса, которые расхваливает президент Дональд Трамп. Последний заявил, что "нет времени ждать" на результаты тщательных проверок эффективности хлорохина и гидроксихлорохина, которыми лечат малярию. И что больные пациенты уже сейчас должны получить доступ к экспериментальным лекарствам, - пишет New York Times.

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54-летний доктор Андре Халил - главный исследователь в рамках федеральных клинических испытаниях веществ, которые могут помочь борьбе с коронавирусом. Ученые начали с противовирусного препарата под названием remdesivir. Первые результаты будут готовы в ближайшие недели. Доктор Халил имеет огромный опыт в поисках ответа, можно ли употреблять те или иные экспериментальные лекарства. И нынешняя ситуация его более чем смущает. Он уже видел, что происходит, когда отчаяние руководит решениями относительно лечения.

"Многие препараты, которые мы считали фантастическими, на самом деле убивали людей. Очень трудно и дальше объяснять это", - сказал он в интервью.

Он вспоминает эпидемию эболы, которая охватила Африку в 2014-2016 годах. Тогда тоже некоторые врачи говорить, что не могут ждать научных доказательств. Медики с благими намерениями давали непроверенные лекарства пациентам, которые страдали от эболы. В долгосрочной перспективе ни один из этих препаратов так и не получил в США подтверждение пригодности для лечения болезни.

Сегодня большие надежды возлагают на хлорохин и гидроксихлорохин. Эти лекарства уже испытывали в лабораториях против разных вирусов: SARS и MERS, которые тоже относятся к группе коронавирусов, против ВИЧ, денге, эболы, гриппа и чикунгунья. Но Калил замечает, что даже когда казалось, что препарат работает в пробирках, он не всегда действовал так же в реальной жизни.

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На самом деле ученые так и не обнаружили до сих пор никаких доказательств, что лекарства против малярии как-то влияют на любые вирусы включая эболу. Малярию вызывает паразит, а не вирус. Однако, у этих препаратов есть побочные действия. Они могут повредить печень и костный мозг, вызвать аритмию, которая способна привести к летальным последствиям в случаях старших пациентов и молодых с серьезными проблемами со здоровьем.

Калил подчеркивает, что еще хуже звучат призывы совместить антибиотик азитромицин с лекарствами против малярии для борьбы с COVID-19. Азитромицин тоже может вызвать проблемы с ритмом сердца. К тому же такое сочетание препаратов никогда не проверялось на безопасность для людей.

"Ситуация очень напряженная эмоционально. Это дежавю истории с эболой", - сказал Калил.

Врач принимал участие в 22 марафонах поисков лекарств для различных болезней. Он считает, что нынешние поиски - самые важные из всех. В то время, как пациенты и президент США требуют медицинское решение, Калил хочет, чтобы люди понимали, что тестирование проходят с максимальной скоростью. Вакцины и средств для лечения респираторной болезни COVID-19, которую вызывает новый коронавирус, пока нет. По состоянию на четверг в мире было 1,5 миллиона зараженных людей. Минимум 430 тысяч из них - это граждане США. Вирус убил 14500 на территории страны.

Препарат remdesivir избрали первым кандидатом на оценку возможности применить его против COVID-19 после того, как федеральные эксперты тщательно отобрали препараты, которые потенциально могли бы быть эффективными. Remdesivir был разработан против спектра вирусов. Он останавливает синтез их генетического материала.

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Лабораторные исследования, а также проверка на животных указали на потенциальную эффективность этого препарата против коронавируса. Сейчас идет проверка его безопасности на животных.

"Мы не знаем, попадет ли remdesivir в легкие в достаточно высокой концентрации, чтобы убить коронавирус. И мы не знаем, какими могут быть побочные эффекты", - сказал доктор Калил, допустив, что применение препарата может ускорить смерти пациентов.

"Именно поэтому нам нужно провести случайные контролируемые испытания", - пояснил он.

Remdesivir не был одобрен для применения против любой болезни. Но компания-разработчик Gilead решила давать его пациентам с COVID-19 на основании юридических исключений для "сострадательного использования". Но спрос на препарат вырос до такой степени, что компания в прошлом месяце прекратила такую практику.

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"Я бы никогда не давал этот или любой другой экспериментальный препарат любому из своих пациентов. В этом нет никакого сочувствия. Вы так "лечите" эмоции", - сказал Калил.

Проблема не только в том, что экспериментальные лекарства могут не сработать или поставить пациентов под угрозу. Если их раздавать масштабно, никто никогда не узнает, помогают ли они действительно. Если пациент с COVID-19, который принимал remdesivir или хлорохин умер, значит ли это, что лекарства не сработали? Или состояние больного слишком тяжелое? А может именно лекарства ускорили его смерть? Если же больной выжил, то есть ли в этом заслуга лекарств? Без контролируемых испытаний ответить на эти вопросы не удастся.