Пандемия COVID-19: Билл Гейтс сделал прогноз, когда мир вернется к нормальной жизни

По мнению миллиардера, для борьбы с вирусом нужен новый метод диагностики.

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал улучшение ситуации с пандемией коронавируса.

Читайте такжеВ мире количество смертей от COVID-19 превысило 95 тысяч человек (карта)Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире канала CNBC.

По его словам, граждане смогут вернуться к нормальной жизни в конце мая или в июне, но он не может знать, каким образом стабилизируется ситуация с пандемией.

Миллиардер считает, что для борьбы с вирусом нужен новый метод диагностики: «Азиатские страны являются отличным примером того, как борьба против коронавируса ведется на национальном уровне».

Гейтс уточнил, что американские школьники и студенты не вернутся к занятиям до конца учебного года, но смогут продолжить обучение уже со следующей осени.

Также основатель Microsoft объяснил, что возвращаться ко многим атрибутам нормальной жизни в современных условиях преждевременно: «Надо обсуждать, какие виды деятельности приносят большую общественную пользу».

Гейтс заметил, что его фонд работает над вакциной, которая может быть создана менее чем за 18 месяцев: «Это будет либо терапевтическое средство с эффективностью более 95 процентов, либо широко распространенный препарат».

Ранее УНИАН сообщал, что в Минздраве изменили прогноз относительно пик заболеваемости коронавирусом в Украине.