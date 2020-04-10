Пандемия COVID-19: Билл Гейтс сделал прогноз, когда мир вернется к нормальной жизни
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал улучшение ситуации с пандемией коронавируса.
Читайте такжеВ мире количество смертей от COVID-19 превысило 95 тысяч человек (карта)Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире канала CNBC.
По его словам, граждане смогут вернуться к нормальной жизни в конце мая или в июне, но он не может знать, каким образом стабилизируется ситуация с пандемией.
Миллиардер считает, что для борьбы с вирусом нужен новый метод диагностики: «Азиатские страны являются отличным примером того, как борьба против коронавируса ведется на национальном уровне».
Гейтс уточнил, что американские школьники и студенты не вернутся к занятиям до конца учебного года, но смогут продолжить обучение уже со следующей осени.
Также основатель Microsoft объяснил, что возвращаться ко многим атрибутам нормальной жизни в современных условиях преждевременно: «Надо обсуждать, какие виды деятельности приносят большую общественную пользу».
Гейтс заметил, что его фонд работает над вакциной, которая может быть создана менее чем за 18 месяцев: «Это будет либо терапевтическое средство с эффективностью более 95 процентов, либо широко распространенный препарат».
Ранее УНИАН сообщал, что в Минздраве изменили прогноз относительно пик заболеваемости коронавирусом в Украине.
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