Нью-Йорк обогнал все страны мира по количеству заболеваний COVID-19 (карта)
В мире уже 1,6 млн инфицированных коронавирусом. Умерли более 96 тыс, вылечились - втрое больше. Больше всего больных в США - почти полмиллиона.
Штат Нью-Йорк обошел все страны за пределами США по числу заражений новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
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Одновременно губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отметил снижение количества пациентов с коронавирусом в местных больницах на этой неделе. Этот факт он назвал результатом действия мер социального дистанцирования.
«Нынешняя вспышка – это тихий взрыв, который поразил общество с той же хаотичностью и стал тем же злом, с которым мы столкнулись во время терактов 11 сентября», – сказал Куомо.
В США в целом заболевших коронавирусной инфекцией, по последним данным, 466 тысяч и более 16 с половиной тысяч умерших.
На втором месте по заболеваемости COVID-19 в мире находится Испания – 153 тысячи случаев, на третьем – Италия, где коронавирус подтвердили у 143-х тысяч жителей. При этом в Италии, по-прежнему, самый высокий показатель смертности в мире – 18 тысяч 279 погибших за время эпидемии.
Китай, где COVID-19 впервые появилась в декабре прошлого года, за время эпидемии официально сообщалось о примерно 82-х тысячах заражений.
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