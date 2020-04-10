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В США начали клинические испытания препарата от коронавируса

09:29, 10 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Национальный институт здоровья США начал набирать участников клинических испытаний эффективности применения гидроксихлорохина для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Как отмечается, результаты будут не раньше июля 2021 года.

"Планируют задействовать более 500 взрослых пациентов, у которых подтвержден диагноз коронавирус и которые сейчас находятся в больницах или отделениях неотложной помощи в ожидании госпитализации", - говорится в сообщении.

Гидроксихлорохин используется для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита. Его эффективность в лечении коронавируса не доказана. Впрочем, его использование активно продвигает президент Дональд Трамп.

Как ранее сообщал УНИАН, в ВОЗ заявили, что создание вакцины займет не менее года. После ее разработки необходимо подтвердить эффективность и безопасность для человека путем соответствующих испытаний на добровольцах.

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