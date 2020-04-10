В мире количество смертей от COVID-19 превысило 95 тысяч человек (карта)

В то же время, почти 355 тысяч человек выздоровели.

По состоянию на утро пятницы, 10 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 95718 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Читайте такжеВ Китае сообщили о новых случаях коронавируса

Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии – 18279 человек, США – 16684, в Испании – 15447 и Франции - 12210. В Китае в общем - 3339 человек.

Всего в мире 1601018 инфицированных. В то же время, выздоровели 354972 человека.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (465750), Испания (153222), Италия (143626), Франция (118783), Германия (118235), Иран (66220) и Великобритания (65872).

Напомним, как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая COVID-19, из них 57 летальные.

Читайте также: