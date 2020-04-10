В Китае сообщили о новых случаях коронавируса

За сутки от осложнений нового типа коронавируса в стране умер один больной.

В пятницу,10 апреля, материковый Китай сообщил о еще 42 инфицированных коронавирусом.

Как сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая, большинство, а именно 38 новоиспеченных пациентов, недавно прибыли из-за границы. Еще четверо людей заразились внутри страны, пишет ТСН со ссылкой на CNBC.

За сутки от осложнений нового типа коронавируса в стране умер один больной.

Отдельно в КНР отчитались о еще 47 бессимптомных случаях. Всего под медицинским наблюдением сейчас находятся 1 097 пациентов, у которых подтвердили новый тип коронавируса несмотря на отсутствие симптомов.

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Напомним, что китайское правительство неоднократно пересматривал свою методологию подсчетов случаев заражения коронавирусом, в течение нескольких недель исключая людей, у которых несмотря на подтвержденный COVID-19 нет симптомов заболевания. Только с 1 апреля Китай начал добавлять их к общей сумме.

Всего с начала вспышки в стране COVID-19 заболели 81 907 человек. Из них 3 336 пациентов умерли, тогда как свыше 77 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Тем временем власти Китая сняли запрет на выезд из многомиллионного города Ухань,

где был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом и откуда началось стремительное распространение инфекции. Город уже покинули более 65 тысяч человек. Ранее в провинции Хубэй возобновили авиаперелеты, а в Ухане закрыли построенную за 10 дней модульную больницу, предназначенную для лечения пациентов, больных коронавирусом.

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