В Британии за сутки от коронавируса умер 881 человек

За сутки количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 4 тысячи 344 человека.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от последствий коронавирусной инфекции умер 881 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

В частности, по данным на утро 9 апреля, тесты на коронавирус сдали в общей сложности 298 тыс. 169 человек.

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На сегодняшний день результаты тестов известны относительно 243 тыс. 421 человека. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 65 тыс. 77 человек. За сутки число инфицированных выросло на 4 тыс. 344 человека.

При этом последние данные относительно смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 8 апреля - 7 тыс. 978 летальных случаев.

Как сообщал УНИАН, в течение 8 апреля в Великобритании жертвами пандемии коронавируса стали 938 человек. Это наибольшее количество погибших за день с начала эпидемии.

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