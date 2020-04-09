Во Франции от коронавируса уже умерли более 12 тысяч человек

В частности, 8 тыс. 44 человека умерли в больницах, 4 тыс. 166 - в домах для престарелых.

Во Франции от пандемии коронавируса умерли более 12 тысяч человек.

Об этом сообщает сайт телеканала France 24 со ссылкой на генерального директора Управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

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В частности, за все время с момента вспышки коронавируса во Франции количество летальных случаев увеличилось до 12 тыс. 210.

Из них 8 тыс. 44 человека умерли в больницах, 4 тыс. 166 - в домах для престарелых.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находится 7 тысяч 62 человека.

Ранее УНИАН сообщал, что во Франции по состоянию на 8 апреля было зафиксировано уже 10 тысяч 869 летальных случаев вследствие поражения коронавірусною инфекцией.

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