Названы пять продуктов, стимулирующих работу кишечника

Среди таких продуктов экзотические семена чиа, а также более доступные продукты - квашенная капуста, огурцы.

Одна из самых важных составляющих здорового образа жизни - максимизировать способность организма переваривать пищу, усваивать питательные вещества. То есть нормальная работа кишечника в этом процессе играет самую важную роль. Для поддержания кишечника определены пять продуктов, которые лучше других стимулируют его работу.

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На первом месте семена чиа, родом из Мексики и Гватемалы, являются источником питательных веществ и антиоксидантов, которые поддерживают пищеварительное здоровье. Они богаты клетчаткой (две столовые ложки семян чиа дают около 10 граммов клетчатки), которая поддерживает рост и размножение полезных бактерий в кишечнике.

Есть и более доступный продукт - костный бульон - простой и экономичный способ улучшить пищеварение и уменьшить воспаление. Его готовят путем кипячения костей и соединительной ткани животных. Бульон содержит желатин, полученный из аминокислот глютамина и глицина, который помогает связывать жидкость в пищеварительном тракте, проходить пище легче.

Улучшить работу кишечника также помогут соленые огурцы и квашеная капуста, которые являются детоксикантами. Из-за процесса брожения эти продукты содержат пробиотики, помогающие улучшить кишечную микробиоту.

Исследование, опубликованное в журнале Applied and Environmental Microbiology, показало, что квашеная капуста содержит около 28 бактериальных штаммов, которые питают полезные бактерии в кишечнике, передает medikforum.

Кроме того, нормализовать работу кишечника поможет листовая зелень, которая является источником магния. Магний в свою очередь способствует уменьшению запоров за счет мышечных сокращений. Самые полезные для кишечника: брюссельская капуста, белокачанная капуста, шпинат и брокколи.

Из рыбы самым полезным будет лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, которые обладают мощными противовоспалительными свойствами. Они помогают уменьшить последствия воспалительных заболеваний кишечника и других расстройств пищеварения.