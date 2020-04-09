В Польше продлили карантин из-за коронавируса и обязали население носить маски с 16 апреля
Польское правительство решило продлить карантин в стране, введенный в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда". По словам премьера страны Матеуша Моравецкого, до 19 апреля будут продолжаться ограничения в отношении церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и учреждений обслуживания.
До 26 апреля продолжается закрытие школ, приостановление международного воздушного и железнодорожного движения.
Закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин для приезжих сохраняется до 3 мая. Ограничения массовых мероприятий действуют до дальнейшего уведомления.
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Кроме того, со следующего четверга ношение масок в общественных местах станет обязательным.
Всего в Польше зарегистрировали 5411 случаев заболевания коронавирусом, из них 164 - с летальным исходом.
Как сообщал УНИАН, в Польше за минувшие сутки от коронавируса умерли 30 человек – это наибольшее количество от начала эпидемии.
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