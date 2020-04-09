В Польше продлили карантин из-за коронавируса и обязали население носить маски с 16 апреля

В стране зафиксировали свыше 5,4 тысячи случаев заболевания COVID-19.

Польское правительство решило продлить карантин в стране, введенный в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда". По словам премьера страны Матеуша Моравецкого, до 19 апреля будут продолжаться ограничения в отношении церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и учреждений обслуживания.

До 26 апреля продолжается закрытие школ, приостановление международного воздушного и железнодорожного движения.

Закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин для приезжих сохраняется до 3 мая. Ограничения массовых мероприятий действуют до дальнейшего уведомления.

Читайте такжеОслабление карантина возможно после Пасхи – Минздрав Германии

Кроме того, со следующего четверга ношение масок в общественных местах станет обязательным.

Всего в Польше зарегистрировали 5411 случаев заболевания коронавирусом, из них 164 - с летальным исходом.

Как сообщал УНИАН, в Польше за минувшие сутки от коронавируса умерли 30 человек – это наибольшее количество от начала эпидемии.

Читайте также: