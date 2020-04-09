"Даже не шевелился": англичанка рассказала, как ее двухмесячный ребенок перенес COVID-19

По словам женщины, у ребенка не было высокой температуры или сухого и непрерывного кашля, отметив, что врачи мало знают, как этот вирус проявляется у младенцев.

Дети менее уязвимы к COVID-19, однако это не повод легкомысленно относиться к болезни. По статистике, количество заражений среди детей и подростков в мире растет.

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Об этом говорится в Телеграмм -канале Коронавірус_інфо. В частности, там обнародовали информацию о том, как в Великобритании двумесячному малышу удалось преодолеть коронавирус, как родители обнаружили болезнь, какие симптомы были у ребенка и как уберечь своего ребенка.

Гражданка Великобритании Тони Роудс из графства Эссекс поделилась историей болезни двухмесячного сына Кертиса, зараженного COVID-19. По ее словам, несколько дней ребенок странно плакала, а в одну из ночей 12 часов подряд отказывался от еды.

«Он был очень сонным и даже не шевелился, как раньше. Утром мы заметили, что у него покраснела кожа и воспалились глаза. Он периодически кашлял и чихал, был по-прежнему сонным и не хотел есть", - рассказала Роудс.

Родители отвезли ребенка в больницу. Сначала врачи решили, что у ребенка сепсис из-за субфебрильной температуры и высокое сердцебиение. Мальчику ввели антибиотики, оставили его под наблюдением на 48 часов и сделали тест на COVID-19. Кертис начал восстанавливаться, и его выписали из больницы. Однако на следующий день пришли результаты теста на коронавирус, который дал положительный результат.

"У него не было высокой температуры или сухого и непрерывного кашля. Мы еще мало знаем, как этот вирус проявляется у младенцев. Именно поэтому мы решили поделиться нашей историей и отметить, на что стоит обращать внимание. Пожалуйста, если вашему ребенку стало плохо, отведите ее в больницу», - написала в сети взволнованная мать.