Швеция отказалась от лекарства, которым лечат коронавирус в Украине, из-за побочных эффектов

Шведские медики отмечают, что в одном случае из 100 прием лекарства вызывал проблемы с сердцебиением и даже сердечные приступы.

Больницы Швеции прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, который используют в Украине для лечения коронавируса COVID-19, из-за его побочных действий.

Как пишет Daily Mail, отказ произошел после жалоб нескольких пациентов на спазмы, частичную потерю зрения и мигрени.

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Шведские медики отмечают, что в одном случае из 100 прием хлорохина вызывал проблемы с сердцебиением и даже сердечные приступы.

Ранее врачи в Европе, США и Китае получили лицензию на испытание препарата на тяжело больных пациентах с коронавирусом. Но Великобритания призвала не использовать хлорохин до завершения клинических испытаний, так как до сих пор нет убедительных доказательств того, что препарат помогает в лечении коронавируса.

Напомним, хлорохин был выделен в качестве потенциального лекарства от COVID-19 после того, как показал многообещающие результаты исследований в Китае.

Существует несколько версий хлорохина - синтетической формы хинина, которая происходит из хинных деревьев. Неясно, какой препарат давали шведским пациентам, но считается, что гидроксихлорохин менее токсичен и вызывает меньше побочных эффектов.

Как сообщал УНИАН, во Франции заявили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин (одним из торговых названий которого является "Плаквенил") якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что "Плаквенил" – это единственный препарат, в котором есть вещество, которое непосредственно влияет на лечение коронавируса. По его словам, Украина получит партию препарата, которой хватит для 20 тысяч человек.

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