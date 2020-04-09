Ослабление карантина возможно после Пасхи – Минздрав Германии

Продолжительность отдельных ограничений, в частности на социальную дистанцию, зависит от самих граждан.

Первые ослабление карантина, введенного немецким правительством из-за пандемии коронавируса, уже возможны после пасхальных праздников.

Об этом в интервью немецким журналистам сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан, передает Европейская правда.

Читайте такжеИндонезия подтвердила самый большой скачек инфицирования COVID-19 за весь период

При этом тенденция выздоровления от COVID-19 должна быть устойчивой, заверил министр.

«Если развитие числа заражений продолжит снижаться, мы сможем говорить с главами федеральных земель о постепенном возвращении к нормальной жизни после пасхальных каникул», – сказал он.

В то же время продолжительность отдельных ограничений, в частности на социальную дистанцию, зависит от самих граждан.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро четверга, 9 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 88569 человек.