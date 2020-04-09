Ослабление карантина возможно после Пасхи – Минздрав Германии
Первые ослабление карантина, введенного немецким правительством из-за пандемии коронавируса, уже возможны после пасхальных праздников.
Об этом в интервью немецким журналистам сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан, передает Европейская правда.
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При этом тенденция выздоровления от COVID-19 должна быть устойчивой, заверил министр.
«Если развитие числа заражений продолжит снижаться, мы сможем говорить с главами федеральных земель о постепенном возвращении к нормальной жизни после пасхальных каникул», – сказал он.
В то же время продолжительность отдельных ограничений, в частности на социальную дистанцию, зависит от самих граждан.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро четверга, 9 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 88569 человек.