В России количество заразившихся коронавирусом превысило 10 тысяч человек
В России количество заразившихся коронавирусом превысило 10 тысяч человек, 76 умерли.
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Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрирован 10 131 случай (+16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 118 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России 698. За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом, за весь период по России умерло 76 человек», - говорится в сообщении штаба.
В то же время, по данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 171 тысяча человек.
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