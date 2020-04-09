В Италии за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей
В Италии за сутки от пандемии коронавируса выздоровело рекордное количество людей, а умерли 542 человека.
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.
Таким образом, количество умерших от коронавирусной инфекции в Италии возросло до 17 тыс. 669 человек, из них 542 - за последние сутки.
В этой стране подтверждено инфицирование коронавирусом у 95 тыс. 262 человек.
Больше всего инфицированных в провинции Ломбардия - 28 тыс. 545 человек, в Эмилии-Романье - 13 тыс. 110, в Пьемонте - 10 тыс. 989, в Венето - 10 тыс. 171 и в Тоскане - 5 тыс. 557.
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Вылечились от коронавирусной инфекции 26 тыс. 491 человек.
В то же время, как пишет издание ANSA, за 8 апреля в Италии выздоровели более 2 тысяч пациентов с коронавирусом.
"Установлен рекорд по количеству выздоровевших - 2099 за один день", - говорится в сообщении.
Как отмечается, динамика выздоровления растет третьи сутки подряд.
В целом количество инфицированных, умерших и тех, что выздоровел, составляет 139 тыс. 422 человека.
Ранее УНИАН сообщал, что в Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина, которая стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь.
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