Во Франции от коронавируса умерли 10,8 тысячи человек

В частности, 7 тысяч 632 человека умерли от COVID-19 в больницах.

Во Франции зафиксировано уже 10 тысяч 869 летальных случаев вследствие поражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

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По его словам, количество людей, умерших от коронавируса в госпиталях, возросло на 8%, до 7 тысяч 632 человек.

Однако Саломон добавил, что эти цифры неполные, поскольку у власти в среду не было возможности из-за "технических проблем" зарегистрировать новые данные о количестве умерших в домах престарелых.

Отмечается, что в целом количество летальных случаев от коронавирусной инфекции в домах престарелых составляет более 30%.

Как сообщал УНИАН, во Франции по состоянию на вторник, 7 апреля, умерли 10238 людей, у которых было установлено заражение новым коронавирусом.

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