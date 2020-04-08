Во Франции от коронавируса умерли 10,8 тысячи человек
Во Франции зафиксировано уже 10 тысяч 869 летальных случаев вследствие поражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.
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По его словам, количество людей, умерших от коронавируса в госпиталях, возросло на 8%, до 7 тысяч 632 человек.
Однако Саломон добавил, что эти цифры неполные, поскольку у власти в среду не было возможности из-за "технических проблем" зарегистрировать новые данные о количестве умерших в домах престарелых.
Отмечается, что в целом количество летальных случаев от коронавирусной инфекции в домах престарелых составляет более 30%.
Как сообщал УНИАН, во Франции по состоянию на вторник, 7 апреля, умерли 10238 людей, у которых было установлено заражение новым коронавирусом.
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