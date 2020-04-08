Печальный антирекорд: в Британии за сутки от коронавируса умерли более 900 человек
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки жертвами пандемии коронавируса стали 938 человек. Это наибольшее количество погибших за день с начала эпидемии.
Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
В частности, по данным на утро 8 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 282 тысячи 74 человека.
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Сейчас результаты тестов известны относительно 232 тысяч 708 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 60 тысяч 733 человек. За сутки число инфицированных возросло на 5 тысяч 492 человека.
При этом, последние данные о смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 7 апреля.
В частности, количество летальных случаев возросло до 7 тысяч 97.
Таким образом, в Британии от коронавируса за сутки умерли 938 человек.
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