Состояние инфицированного коронавирусом премьера Британии улучается

Коронавирус у британского премьера обнаружили 27 марта.

Состояние британского премьер-министра Бориса Джонсона, в воскресенье попавшего в больницу с продолжавшимися симптомами Covid-19, улучшается.

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Об этом сообщил в четверг министр финансов Риши Сунак, передает «Би-би-си».

По словам Сунака, Джонсон садится в кровати и активно общается с медиками. Министр финансов уточнил, что премьер по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Представитель Даунинг-стрит ранее подтвердил, что Джонсон идет на поправку и сохраняет бодрое расположение духа. Как подчеркивалось, в больнице Джонсону не понадобился аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Коронавирус у британского премьера обнаружили 27 марта. 55-летнего Бориса Джонсона госпитализировали в лондонскую больницу Сент-Томас 5 апреля, как раз, когда королева выступила с обращением к нации в связи с эпидемией.

День спустя состояние премьера ухудшилось, и в качестве меры предосторожности его поместили в палату интенсивной терапии.

Коронавирус также обнаружен у его подруги Керри Симмондс, которая ждет от него ребенка.