цей матеріал доступний українською

Сколько живет коронавирус: данные исследований об устойчивости COVID-19

16:52, 13 апреля 2020
Зарубежные новости
5076 0
Иллюстрация REUTERS

Ученые всего мира провели ни одно исследование с момента коронавирусной болезни COVID-19. Среди прочего выясняли, как долго может существовать вирус на разных поверхностях и при каких температурах о наиболее активен.

Сколько живет коронавирус на разных поверхностях

При комнатной температуре и относительной влажности 65% вирус может существовать:

  • на внешней стороне медицинской маски – не менее недели;
  • на нержавеющей стали и пластмассе – меньше недели;
  • на стекле – меньше четырех дней;
  • на дереве и тканях – менее двух дней;
  • на бумаге – менее трех часов.

Сколько живет коронавирус в организме человека

Среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок – 37 дней.

Об этом свидетельствуют данные исследования Военно-медицинского университета в Чунцине,

Иллюстрация / REUTERS

Уникальным случаем ученые считают историю болезни пациента с коронавирусом, у которого инфекция оставалась в организме 50 дней.

Читайте такжеМожет мутировать: ученые рассказали, как долго коронавирус живет в организме человекаПо их мнению, вирус и организм человека прожили в симбиозе много дней. Это значит, что коронавирус может мутировать: вызывать меньше симптомов, но жить дольше.

Оптимальная температура для коронавируса

Ученые из Университета Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Китай) пришли к выводу, что COVID-19 быстрее всего распространяется в относительно холодном климате, при температуре около 9 градусов тепла.

А ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что вирус наиболее активен при 4 градусах тепла.  В их докладе также указывалось, сколько существует коронавирус при разных температурах:

  • 4°C – более двух недель;
  • 22°C – около недели;
  • 37°C – менее двух дней;
  • 56°C – менее 30 минут;
  • 70°C – менее 5 минут.

Ранее УНИАН сообщал, какие препараты используют для лечения COVID-19 в мире и Украине.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter