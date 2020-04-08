В США прогнозируют снижение уровня смертности от коронавируса

На данный момент в Штатах около 400 тысяч человек заразились COVID-19.

В США уверены, что число смертей в стране от коронавируса будет меньше, чем прогнозировалось ранее. Прогноз удалось снизить благодаря мерам по социальному дистанцированию.

Читайте такжеВ мире уже 1,4 миллиона больных COVID-19 и более 82 тысячи жертв пандемииОб этом сообщает Politico со ссылкой на директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберта Редфилда.

«Мы видим, что большая часть американской общественности серьезно относится к рекомендациям по социальному дистанцированию. Я думаю, что благодаря этому мы увидим гораздо более низкие цифры по смертности, чем те, которые прогнозировались ранее», – заявил он.

Известно, что в США почти 400 тысяч человек заразились коронавирусом, более 12 тысяч умерли.