В США прогнозируют снижение уровня смертности от коронавируса
В США уверены, что число смертей в стране от коронавируса будет меньше, чем прогнозировалось ранее. Прогноз удалось снизить благодаря мерам по социальному дистанцированию.
Читайте такжеВ мире уже 1,4 миллиона больных COVID-19 и более 82 тысячи жертв пандемииОб этом сообщает Politico со ссылкой на директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберта Редфилда.
«Мы видим, что большая часть американской общественности серьезно относится к рекомендациям по социальному дистанцированию. Я думаю, что благодаря этому мы увидим гораздо более низкие цифры по смертности, чем те, которые прогнозировались ранее», – заявил он.
Известно, что в США почти 400 тысяч человек заразились коронавирусом, более 12 тысяч умерли.
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