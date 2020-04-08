В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса
В столице Японии Токио за день зафиксировали 144 случая заражения коронавирусом, что является крупнейшим ежедневным приростом с начала эпидемии в стране.
Об этом сообщает Reuters.
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Отмечается, что в Токио уже насчитывается 1 339 инфицированных коронавирусом. Таким образом общее количество больных COVID-19 в Японии возросло до 4 768 человек.
От коронавируса в Японии скончались 98 человек.
Как сообщал УНИАН, В связи с эпидемией коронавируса премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил объявить в стране чрезвычайное положение с 7 апреля.
По состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусом заболели более 1,42 миллиона человек. От опасной болезни умерли более 82 тысячи человек.
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