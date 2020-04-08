Ученые установили, что непереносимость глютена вызывает повышенный риск преждевременной смерти

Относительное увеличение риска смертности наблюдалось во всех возрастных группах, но больше всего в возрасте от 18 до 39 лет.

Люди с непереносимостью глютена имеют повышенный риск преждевременной смерти.

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Такие данные были получены по результатам нового исследования Каролинского института в Швеции и Университета Колумбия в США. Целиакия была связана с повышенным риском смерти от рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Используя общенациональные данные шведских патологических отделений, исследователи проверили 50 тыс. пациентов с целиакией на риск смерти. По сравнению с контрольной группой общая смертность была на 21% выше среди больных целиакией. Относительное увеличение риска смертности наблюдалось во всех возрастных группах, но больше всего в возрасте от 18 до 39 лет, передает medikforum.

«Для целиакии характерно воспаление, которое, как правило, вредно для здоровья», - говорит один из авторов исследования Йонас Ф. Людвигссон. «Поэтому я не удивлен, что мы обнаружили повышенную смертность по ряду причин у людей с ней».