Препарат "Протефлазид" не лечит от коронавируса, это спиртовая настойка – СМИ

Никаких научных подтверждений эффективности препарата в блокировании вируса нет.

В разгар распространения коронавируса в Украине начали появляться новости о существовании лекарств для профилактики и лечения СOVID-2019. Но научных подтверждений эффективности этих препаратов не существует, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постоянно подчеркивает, что специфического лечения коронавируса до сих пор нет.

Об этом сообщает «Бигус-Инфо».

Читайте такжеКоронатерапия. Какие экспериментальные лекарства против COVID-19 тестируют в Украине и миреОтмечается, что 5 марта бывший директор государственного Центра гриппа, а ныне заместитель руководителя фармацевтической компании «НПК Экофарм» Александр Гриневич заявил, что его коллеги, якобы использовав компьютерную модель коронавируса 2019 nCoV, выяснили, что действующее вещество препарата «Протефлазид» блокирует важный фермент инфекции, а это может тормозить размножение вируса.

«Препарат «Протефлазид» – на 96% спиртовая настойка двух растений: луговика дернистого и вийника наземного. В инструкции указано, что он вообще лечит от многих болезней: начиная от ОРВИ и гриппа и заканчивая гепатитами и СПИДом. Но никаких научных подтверждений эффективности препарата в блокировании коронавируса нет», – говорится в сюжете.

Несмотря на это СМИ начали массово тиражировать новости об изобретении украинскими учеными лекарства от коронавируса.

При этом, журналисты нашли упоминания о «Экофарме» в реестре судебных решений. В 2014 году прокуратура расследовала уголовное производство относительно подкупа врачей. По данным следствия, за вознаграждение от «Экофарма» врачи рекомендовали своим пациентам приобретать препараты именно этой фирмы.

Ранее УНИАН сообщал о препарате Плаквенил, который в Украине применяется для лечения тяжелых форм заболевания COVID-19.