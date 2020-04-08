Ученые заявили, что атеросклероз начинает быстро развиваться после сорока лет

Ключевым выводом исследования является то, что в течение всего трех лет у 40% людей в возрасте от 40 до 50 лет значительно прогрессировал атеросклероз в артериях.

Почти половина здоровых людей в возрасте от 40 до 50 лет может накапливать жировые бляшки в артериях быстрее, чем это предполагалось ранее.

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Ученые из Национального центра сердечно-сосудистых исследований Испании под руководством доктора Валентина Фустера, обнаружили, что прогрессирование атеросклероза напрямую связано склассическими сердечно-сосудистыми рисковыми факторами: возрастом, полом, гипертонией, уровнем холестерина, курением и диабетом.

Для работы ученые в течение более чем 10 лет проводили наблюдения за 4,2 тыс. здоровых мужчин и женщин среднего возраста с помощью 2D и 3D ультразвука и омикс-биомаркеров, передает medikforum.

«Ключевым выводом исследования является то, что в течение всего трех лет у 40% людей в возрасте от 40 до 50 лет значительно прогрессировал атеросклероз в артериях разной локализации. Это значит, что болезнь развивается не постепенно, как полагалось ранее», - рассказывает один из руководителей исследования доктор Беатрис Лопес-Мелгар.