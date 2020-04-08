Ученые рассказали, как кожа подавляет воспаление после загара

УФ-облучение активирует клетки, которые помогают коже восстанавливаться после воспаления. Состав кожи при этом меняется на две недели.

Исследование, проведенное учеными из Национального института исследований в области здравоохранения, впервые показало, как кожа подавляет воспаление после воздействия ультрафиолета.

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В рамках исследования кожу здоровых добровольцев подвергали безопасной дозе облучения УФ, вызывающие воспаление. Затем брались образцы кожи для изучения иммунного профиля и состава через некоторое время.

Результаты показали, что УФ-облучение активирует Т-клетки, CD4+GATA3+ и CD8+GATA3+, которые помогают коже восстанавливаться после воспаления. Состав кожи при этом меняется на две недели, передает medikforum.

«Результаты нашего трансляционного исследования бросают вызов имеющимся теориям и впервые показывают, что определенные клетки остаются на поверхности кожи человека в течение некоторого времени после воздействия УФ», - отметил руководитель исследования доктор Натан Хокшоу.

Это открытие может использоваться для разработки новых целевых методов лечения для пациентов с чрезмерными воспалительными реакциями на солнце (фотодерматозы), а также для пациентов с раком кожи.