Коронавирус в Польше: больных COVID-19 уже 5 тысяч, 136 умерших
12:04, 08 апреля 2020Зарубежные новости
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За сутки количество инфицированных в Польше выросло на 152 случая.
Иллюстрация / REUTERS
Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Польше возросло до 5 000. Летальных случаев от COVID-19 в стране уже насчитывается 136.
Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.
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Так, за сутки в Польше выявлены 152 новых случая заражения коронавирусом. Также были зафиксированы еще 7 смертей от коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусом заболели более 1,42 миллиона человек. От опасной болезни скончались более 82 тысячи человек, вылечились более 300 тысяч пациентов.
В Украине в настоящее время насчитывается 1 668 человек, инфицированных коронавирусом. От начала пандемии 35 человек выздоровели, 52 случая – летальные.
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