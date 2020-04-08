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Коронавирус в Польше: больных COVID-19 уже 5 тысяч, 136 умерших

12:04, 08 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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Так, за сутки в Польше выявлены 152 новых случая заражения коронавирусом. Также были зафиксированы еще 7 смертей от коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусом заболели более 1,42 миллиона человек. От опасной болезни скончались более 82 тысячи человек, вылечились более 300 тысяч пациентов.

В Украине в настоящее время насчитывается 1 668 человек, инфицированных коронавирусом. От начала пандемии 35 человек выздоровели, 52 случая – летальные.

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