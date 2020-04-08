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В Китае за сутки выявили 62 случая коронавируса, среди которых два смертельных

08:41, 08 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает CNBC.

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Отмечается, что из новых зафиксированных случаев заболевания коронавирусом 59 – ввозные, а 3 – локальные.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 81 802, смертельных -3 333.

Также в ведомстве отметили, что отдельно было зарегистрировано 137 новых бессимптомных случаев, когда у людей был положительный результат теста на вирус, но симптомы не проявлялись.

Как сообщал УНИАН, в центральном китайском городе Ухань, где впервые был зафиксирован коронавирус, ослабили карантин – жителям разрешили покидать город.

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