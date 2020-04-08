США поставили новый антирекорд смертности от коронавируса

В целом, в США за один день зарегистрировали 1736 смертей от коронавируса.

Во вторник, 7 апреля, в американском штате Нью-Йорк зафиксировали еще 731 летальный случай нового типа коронавируса COVID-19.

По словам губернатора Эндрю Куомо, это самый высокий суточный прирост смертности с начала пандемии, сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Чиновник попросил жителей быть терпеливыми и защищать свое окружение от заражения коронавирусом. По его словам, когда ситуация в штате улучшится, пока неизвестно, однако в последние три дня количество новых госпитализированных уменьшается.

Куомо отметил, что жителям штата необходимо избегать больших похорон.

"Нормы социального дистанцирования - это не простое "пожалуйста". Это правила. Я понимаю, но прошло всего 37 дней, - сказал Куомо. - Сейчас не время крупных религиозных собраний. Вы никому не делаете одолжение, когда ухудшаете ситуацию и заражаете больше людей. Наше поведение влияет на количество случаев".

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В целом, в США за один день зарегистрировали 1736 смертей от коронавируса.

Предыдущий рекорд составлял 1344 смерти за один день (4 апреля), пишет CNN.

Жертвами коронавируса в Соединенных Штатах стали 12 893 человека, побороли болезнь – 22 083 людей.

Больше всего смертей зафиксировано в Нью-Йорке - 4 009. По словам властей города, люди, которые умирали дома и имели подтвержденный COVID-19, также будут учитываться в общей статистике жертв вируса.

Ранее УНИАН сообщал, что во Франции по состоянию на вторник, 7 апреля, умерли более 10 тысяч человек, у которых было установлено заражения новым коронавирусом.