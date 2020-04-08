Во Франции количество умерших от коронавируса превысило 10 тысяч человек

Франция стала четвертой страной в мире, где количество летальных случаев от коронавируса превысило 10 тысяч человек.

Во Франции по состоянию на вторник, 7 апреля, умерли 10238 людей, у которых было установлено заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщил руководитель главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает DW.

По его словам, во французских больницах скончались 7091 человек, еще 3237 летальных случая зафиксированы в домах для пожилых людей.

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Таким образом, Франция стала четвертой страной в мире после Италии, Испании и США, где количество летальных случаев от коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч.

По последним данным, в отделениях интенсивной терапии по всей стране находятся свыше семи тысяч пациентов, что значительно больше, чем возможности системы здравоохранения Франции до начала кризиса, которая насчитывала пять тысяч мест в реанимации.

Ранее УНИАН сообщал, что в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки умерло наибольшее количество людей со времени вспышки коронавирус - 854 человека.

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