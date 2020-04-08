цей матеріал доступний українською

Во Франции количество умерших от коронавируса превысило 10 тысяч человек

03:11, 08 апреля 2020
Зарубежные новости
33 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил руководитель главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает DW.

По его словам, во французских больницах скончались 7091 человек, еще 3237 летальных случая зафиксированы в домах для пожилых людей.

Читайте также"Лето станет передышкой": врач-инфекционист спрогнозировал дальнейшее "поведение" коронавируса

Таким образом, Франция стала четвертой страной в мире после Италии, Испании и США, где количество летальных случаев от коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч.

По последним данным, в отделениях интенсивной терапии по всей стране находятся свыше семи тысяч пациентов, что значительно больше, чем возможности системы здравоохранения Франции до начала кризиса, которая насчитывала пять тысяч мест в реанимации.

Ранее УНИАН сообщал, что в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки умерло наибольшее количество людей со времени вспышки коронавирус - 854 человека.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter