Более 800 умерших за сутки: в Великобритании растет волна смертей от COVID-19

Всего в Британии количество смертей от коронавируса возросло до 6 тыс. 236.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки умерло наибольшее количество людей со времени вспышки коронавируса - 854 человека.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

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В Британии зафиксировано наибольшее количество жертв коронавируса за сутки с момента вспышки эпидемии - 854 человека.

Всего в Британии количество смертей от коронавируса возросло до 6 тыс. 236 человек.

Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Англии - 5 тыс. 655. В Шотландии - 296, в Уэльсе – 212, и в Северной Ирландии - 73.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро вторника, 7 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 74 744 человека.