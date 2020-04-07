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В Нидерландах от коронавируса умерли уже более двух тысяч человек

16:25, 07 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт здоровья Нидерландов.

В частности, количество новых подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 777 - до 19 тыс. 580.

Число летальных исходов выросло на 234 - до 2 тыс. 101.

Данные о количестве жертв, опубликованные во вторник, включают лиц, которые умерли на прошлых выходных, но о них не сообщалось.

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