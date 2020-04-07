В Нидерландах от коронавируса умерли уже более двух тысяч человек
16:25, 07 апреля 2020Зарубежные новости
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Количество инфицированных возросло до 19,5 тысяч человек.
Иллюстрация REUTERS
В Королевстве Нидерланды от осложнений в результате инфицирования коронавирусом умерли более 2,1 тыс. человек.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт здоровья Нидерландов.
В частности, количество новых подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 777 - до 19 тыс. 580.
Число летальных исходов выросло на 234 - до 2 тыс. 101.
Данные о количестве жертв, опубликованные во вторник, включают лиц, которые умерли на прошлых выходных, но о них не сообщалось.
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