Washington Post: Страх перед COVID-19 можно преодолеть с помощью 5 шагов

Новый коронавирус пугает людей потому, что он - новая, невидимая и непредсказуемая угроза.

На прошлой неделе в Сан-Диего, США, врач осмотрел 24 пациента с различными способами жизни. Чуть меньше половины из них страдали от тревоги, что вполне можно понять, учитывая "цирковой шатер беспокойств", в который каждый из нас заходит каждый день.

Еще 40% жаловались на более загадочные симптомы. У некоторых была странная сыпь на лице. У других - покраснение горла и глаз или тяжесть в груди, которую они не могли объяснить. Такие пациенты хотели знать: это симптомы нового коронавируса или нет?

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что, поговорив с каждым из пациентов, доктор Сабрина Фалкуайер поняла, что у всех загадочных симптомов есть нечто общее.

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"Почти всегда они говорили: "О, да, я много убирал", - рассказала врач. Люди злоупотребляли отбеливателями, пытаясь позаботиться, чтобы коронавирус не проник в их дом. Некоторые из них убирал 3-4 раза в день. Другие не разбавляли бытовую химию должным образом водой перед использованием (такие средства часто нужно хорошо разводить, чтобы избежать повреждений. Обычное мыло может быть лучшим оружием против конкретного вируса).

Другими словами, пациенты с тревогой не очень отличались от тех, кто пострадал от отбеливателя. Как и каждый, они пытались найти способ разобраться с угрозой, которая непредсказуема и невидима. И это трудно сделать.

"Мы очень многое не можем контролировать. Поэтому возникает ощущение, что если мы будем тщательно убирать, вирус уйдет", - сказала Фалкуайер.

Издание пишет, что сейчас две трети американцев говорят, что боятся за здоровье своей семьи. Об этом говорят данные опроса , проведенного More in Common и YouGov. Три четверти верят, что мир движется в направлении экономической депрессии. Количество звонков на федеральную Линию помощи при катастрофах возросло на 500%. Эта цифира разоблачает еще одну "пандемию".

Для страха нужно два элемента: определенная угроза и ощущение беспомощности в ее преодолении. Поскольку страх по определению неприятное ощущение, большинство людей пытаются найти способ избавиться от него, уменьшая уровень угрозы или усиливая собственное ощущение контроля.

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В первом случае мы можем убедить себя, что чрезмерно реагируем на проблему. Отрицание - это наиболее распространенная человеческая реакция на катастрофы: от пожаров до наводнений и пандемий. Можно также использовать пищу, лекарства или алкоголь, чтобы морально взять верх над угрозой. Во втором же случае можно попробовать восстановить чувство контроля. И это начало хорошего плана. Но такой подход тоже может вылезти боком, как это произошло с пациентами, пострадавшими от бытовой химии. Очень легко переусердствовать во времена тревоги.

Например, после терактов 11 сентября 2001 года тысячи американцев решили, что лучше путешествовать автомобилем вместо самолета, когда нужно преодолеть большие дистанции. Людям казалось, что наземный транспорт безопаснее, чем воздушный. И это нормальная реакция. Но чувствовать себя в большей безопасности не означает быть в безопасности. За два года после 11 сентября примерно 2,3 тысячи американцев погибли в автомобильных авариях, потому что путешествовали автомобилем вместо самолета, о чем свидетельствует исследование Университета Корнелл. Полеты остаются значительно безопаснее, чем автомобиль даже после терактов 11 сентября, хотя складывается противоположное впечатление. Но тысячи людей умерли, пытаясь избежать смерти.

Сейчас проблема в том, чтобы взять под контроль угрозу, но при этом не ухудшить ситуацию. Своим пациентам доктор Фалкуайер посоветовала улучшить свою иммунную систему с помощью пяти простых шагов. Пока они не стали клише, как рекомендации мыть руки и оставаться дома, эти пять советов тоже стоит повторять. Они позволят нам взять ситуацию под контроль способом, который точно делает людей сильнее, а не только эмоционально защищенными.

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Во-первых, стоит кушать продукты, богатые на питательные вещества для повышения иммунитета. Во-вторых, нужно разговаривать с другими людьми по телефону или видео связи. В-третьих, хорошо спать. Лучше всего спать одинаковое количество часов каждую ночь. В-четвертых, делать физические упражнения минимум 30 минут в день. И наконец, пятый совет - нужно выделять время на занятие, которое позволяет мозгу отдыхать. Подойдет что угодно: от садоводства до прослушивания музыки или медитаций. Возможно уборка тоже сгодится. Но стоит читать инструкции на средствах, чтобы "идти на войну" с оружием, которая действительно полезна и не отравляет вас постепенно.

Все эти вещи возвращают нам контроль и не позволяют появиться страху, который может вывести из строя.

"Если делать все пять вещей регулярно, ваша иммунная система заработает лучше. У вас будут антиоксиданты, витамины и минералы, готовы к борьбе с вирусом", - пояснила доктор Фалкуайер.

В страхе нет ничего нового, так же как и опасности или неопределенности. Люди неоднократно в прошлом переживали тяжелые периоды. Решение в том, чтобы восстановить контроль, но очень осторожно.