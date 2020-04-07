Профессор из Сингапура Йик Йинг Тео: Нарушителей карантина ждет уголовная ответственность. Это либо огромные штрафы, либо тюремный срок. Но граждане, как правило, не нарушают установленные порядки

В Сингапуре первые случаи коронавируса COVID-19 были зафиксированы в первые же недели после начала эпидемии в Китае. Однако серьезной вспышки заболевания городу-государству удалось избежать. Декан Школы общественного здоровья Национального Университета Сингапура Профессор Йик Йинг Тео рассказал, в чем состоит этот феномен, насколько жесткий карантин применяется в стране и как обстоят дела с диагностикой и лечением COVID-19.

Сингапур – одна из немногих стран, где удалось обуздать вспышку нового коронавируса. Как вы справились с этим?

Это смесь некоторых мероприятий, которые мы внедрили ранее. Во-первых, то, что нам удалось очень здорово и над чем мы серьезно трудились, это обнаруживать инфицирование как можно раньше. Это значит, что каждый раз, когда мы находили инфицированного и когда инфекция была подтверждена, мы отслеживали контакты этого конкретного человека. Мы спрашивали пациента: «Куда вы ходили? С кем вы контактировали?». Затем мы связывались со всеми этими людьми, чтобы изолировать их как можно раньше, а, кого нужно, отправить на карантин. Чтобы эти инфицированные люди (ведь их уже инфицировали) находились в такой среде, где они бы не смогли распространять инфекцию на других людей. Полагаю, этот шаг был одним из ключевых в достижении успеха, позволив нам укротить статистику.

Значит ли это, что вы тестируете многих людей? Кого и когда вы тестируете?

На самом деле, мы сначала отправляем людей на карантин. Поэтому, если человек инфицирован, мы делаем все, чтобы идентифицировать и затем изолировать людей, с которыми он контактировал за последние 14 дней. Мы их не тестируем на начальном этапе. Мы тестируем лишь тех, у кого выявлены симптомы. Тестируются те, кто находятся на карантине.

Еще одна группа населения, которую мы тестируем, – люди, приходящие с жалобами в больницы и клиники, к своим терапевтам. Это наша приоритетная задача. У нас есть список признаков: мы выделяем тех, у кого стабильно держится высокая температура и проявляются симптомы, характерные для коронавирусной инфекции. Именно этих людей мы в первую очередь отправляем на рентген и ищем у них признаки пневмонии, признаки легочных инфекций, а затем, если они подтверждаются, мы их тестируем. Таким образом, мы экономим тесты, чтобы их хватало тем пациентам, у которых риск заражения высок.

Мне стоит подчеркнуть, что такие страны как Южная Корея, к примеру, справились со своими задачами просто фантастически. Они проводят много тестов, потому что у них есть возможность тестировать так много граждан с подозрением на инфекцию, как это возможно. Сингапур тоже может тестировать многих, но мы стараемся оставаться расчетливыми в использовании тестов. Лучше идентифицировать тех, кого следует сначала изолировать и затем мониторить, а также тех, кого нужно тестировать немедленно.

В разных странах разное понимание того, как нужно следовать правилам. Что значит карантин в вашем понимании: люди находятся дома или в специальных учреждениях? Как вы контролируете, соблюдают ли они самоизоляцию дома или где-либо еще?

У нас есть три разных опции. Первая – мы отправляем людей на карантин в государственные заведения. Это различные здания, взятые под контроль правительством – общежития, студенческие хостелы, гостиницы… Так что некоторых пациентов отправляют именно в такие заведения, где им будут доставлять еду и они будут находиться под присмотром. Выходить оттуда им нельзя.

Вторая опция – отправлять людей на карантин в домашних условиях. По таким людям власти регулярно осуществляют поверки, используя, в том числе, технологии отслеживания по GPS. Чтобы убедиться, что они, и даже члены их семей, постоянно находятся в одном и том же месте, там, где им предусмотрено быть, так как им запрещено выходить.

Для двух указанных групп лиц существует очень строгое правило карантина, согласно которому, если их поймают за нарушением, их ждет уголовная ответственность в соответствии с принятым Законом об инфекционных заболеваниях. Говоря об ответственности, я имею в виду либо огромные штрафы, либо тюремный срок. В основном, население Сингапура привыкло к таким жестким правилам. Поэтому граждане, как правило, не нарушают установленные порядки.

Кого именно отправляют в госучреждения, а кому позволено оставаться на карантине дома? Каковы критерии?

К первой категории относятся те, у кого был контакт с инфицированным и кого следует оградить от членов семьи, чтобы те тоже не заразились. Вторая группа – это, в основном, те, у кого все члены семьи инфицированы, поэтому вся семья остается дома на карантине, что является самым простым путем предотвращения дальнейшего заражения.

Есть еще и третья группа, о которой стоит упомянуть. Им доводится «указание оставаться дома», что на уровень ниже карантинных мер, но также регламентируется Законом об инфекционных заболеваниях, поэтому является обязательным. Эта мера применяется к тем, кто не контактировали с инфицированными лицами, но которые вернулись из стран, где болезнь широко распространилась.

Сейчас в Сингапуре действует закон, согласно которому каждому путешественнику, вернувшемуся в страну, доводится «указание оставаться дома» на протяжении 14 дней. Я подчеркну еще раз, что это указание оставаться дома 14 дней является обязательным и регулируется законодательством, хотя эта мера и менее жесткая, чем карантин. Человек должен находиться дома, но ему разрешено общение с родственниками. Карантин означает, что человек или вся семья изолированы от остального мира полностью, им не разрешается вступать в контакт ни с кем, кто не является членом семьи или не пребывает в госучреждении, куда их поместили.

А как все происходит в тех государственных заведениях, куда отправляют на карантин людей, контактировавших с инфицированными? Людей держат в одиночных комнатах? Существует ли вероятность, что люди на самом деле не были заражены, несмотря на контакт с инфицированным, но подхватили болезнь в этих заведениях от других граждан, находящихся там на карантине?

Риск такого развития событий чрезвычайно мал. Ведь все размещаются в комнатах по одному. Поэтому нет такого риска, что кого-то, кто на самом деле не заразен, разместят в комнате гостиницы с кем-то еще, кто может его заразить. Шанса, что такое произойдет, просто нет. Граждан держат в изоляции, по одному человеку в комнате.

Допустим, у меня симптомы коронавируса. Мне следует вызвать скорую или звонить в больницу? Может, есть какое-то место с экспресс-тестами? Как мне сдать тест?

Происходит это так: если у меня симптомы, я позвоню по определенному номеру и за мной приедет скорая, которая доставит меня в больницу. В больнице меня изолируют и проверят симптоматику, после чего направят на тестирование. Само тестирование проводится в государственных лабораториях, управляемых правительством.

Сколько людей уже протестировано и сколько инфицировано? Сколько процентов инфицированных лечат в больницах в данный момент?

Все 100% инфицированных в Сингапуре проходят лечение в больницах.

А что насчет людей, которые находятся на домашнем карантине? Как им доставляют еду и все необходимое для выживания?

В Сингапуре есть сервисы доставки еды, где вы заказываете по интернету как продукты, так и готовые блюда. Поэтому те семьи, которые находятся дома, в большой степени зависят от таких служб доставки.

Во многом благодаря тому, что Сингапур такой миниатюрный, местная община достаточно плотно переплетена, присутствует дух добрососедства. Люди помогают друг другу. Это могут быть соседи или родственники, кто доставит вам еду или лекарства, если вам надлежит находиться дома.

Мы наблюдаем, как общество сплотилось на фоне борьбы с кризисом. В Китае мы наблюдали такую же реакцию. Они полагаются на дух сплоченности общины и используют технологии для покупки еды и лекарств, чтобы члены их общества могли функционировать, несмотря на то, что находятся во временном заточении.

Насколько долго, по-вашему, эти меры будут действовать в Сингапуре и как скоро в целом удастся совладать с пандемией?

Ответ на этот вопрос лежит за границами Сингапура. У нас в стране мы полностью зависим от торговли товарами и технологиями. Это значит, что, пока весь мир не в состоянии побороть это, Сингапуру придется поддерживать эти меры в силе.

Как я уже отмечал, Китаю удалось справиться со вспышкой, а сейчас мы видим, как они регистрируют новые, «импортированные» случаи. Поэтому, пока весь мир не справится с этой проблемой, каждой стране придется продолжать мониторинг и другие мероприятия по управлению рисками.

Что можно сделать в ситуации, наблюдающейся в Италии, где кривая эпидемии такая высокая?

Я думаю, Италия сейчас делает все правильно, внедрив жесткие ограничения на передвижение. До тех пор, пока люди находятся дома и до тех пор, пока есть горячая линия, по которой люди могут звонить, если им стало плохо, это может предотвратить дальнейшие заражения. Стране сейчас очень трудно, их системе здравоохранения сейчас крайне трудно, поэтому эту систему надо поддерживать и помочь ей восстановиться.

На данный момент, боюсь, с учетом статистики случаев заражения в Италии, их медикам будет крайне сложно поддерживать высокое качество лечения инфицированных коронавирусом. Поэтому были внедрены меры жесткого карантина, которые, в то же время, направлены на обеспечение основной жизнедеятельности, чтобы у людей был доступ к самому необходимому - к еде и лекарствам. С этими базовыми функциями Италия справляется хорошо. Но жесткий карантин все же необходим, чтобы прервать цепь дальнейших заражений.

Мы видели, как хорошо это было применено в Китае и сейчас развитие вспышки у них полностью ликвидировано.

Какую терапию предлагают пациентам с COVID-19 в Сингапуре?

Мы сейчас на пробной основе используем «Ремдесивир». Для больных, которые не подпадают под критерии экспериментального лечения, используем «Интерферон».

Когда наконец стоит ожидать изобретения вакцины?

До ее изобретения, как минимум, 18 месяцев – это согласно оптимистического сценария.

Томас Дапкус