В Китае сообщили о новых случаях коронавируса

Всего с начала вспышки COVID-19 в Китае заболели 81 740 человек.

Во вторник, 7 апреля, материковый Китай сообщил о еще 32 инфицированных COVID-19.

Все новоиспеченные пациенты недавно прибыли из-за рубежа, сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.

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Отдельно в КНР отчитались о еще 30 бессимптомных случаях.

Напомним, что китайское правительство неоднократно пересматривал свою методологию подсчетов случаев заражения коронавирусом, в течение нескольких недель исключая людей, у которых несмотря подтвержденный COVID-19 нет симптомов заболевания. Только с 1 апреля Китай начал добавлять их к общей сумме.

Всего с начала вспышки в стране COVID-19 заболели 81 740 человек. Из них 3 331 пациент умер, тогда как свыше 77 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Тем временем в провинции Хубэй, откуда по миру распространился коронавирус, возобновили авиаперелеты, а в китайском Ухане закрыли построенную за 10 дней модульную больницу, предназначенную для лечения пациентов, больных коронавирусом.

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