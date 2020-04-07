В Китае сообщили о новых случаях коронавируса
Во вторник, 7 апреля, материковый Китай сообщил о еще 32 инфицированных COVID-19.
Все новоиспеченные пациенты недавно прибыли из-за рубежа, сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.
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Отдельно в КНР отчитались о еще 30 бессимптомных случаях.
Напомним, что китайское правительство неоднократно пересматривал свою методологию подсчетов случаев заражения коронавирусом, в течение нескольких недель исключая людей, у которых несмотря подтвержденный COVID-19 нет симптомов заболевания. Только с 1 апреля Китай начал добавлять их к общей сумме.
Всего с начала вспышки в стране COVID-19 заболели 81 740 человек. Из них 3 331 пациент умер, тогда как свыше 77 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.
Тем временем в провинции Хубэй, откуда по миру распространился коронавирус, возобновили авиаперелеты, а в китайском Ухане закрыли построенную за 10 дней модульную больницу, предназначенную для лечения пациентов, больных коронавирусом.
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