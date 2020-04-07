В США от коронавируса умерли уже более 10 тысяч человек

Сейчас зафиксировано более 364 тысяч подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

В Соединенных Штатах Америки количество людей, умерших вследствие коронавирусной болезни, превысило 10 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса на сайте американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса.

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В частности, в США количество летальных случаев увеличилось до 10 тысяч 781 человека. Излечились 19 тыс. 346 человек.

Сейчас зафиксировано 364 тысячи 723 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Однако, по последним официальным данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Департамента здравоохранения и социальных служб США по состоянию на 16:00 5 апреля, которые обнародованы 6 апреля, в США с 21 января заболели коронавирусной инфекцией 330 тысяч 891 человек, умерли - 8 тысяч 910. Данные включают население 50 штатов, округа Колумбия, а также Пуэрто-Рико, Гуама, Северных Марианских островов и американских Виргинских островов, то есть население всех штатов и заморских территорий.

Напомним, в воскресенье, 5 апреля, президент США Дональд Трамп выразил оптимистичные прогнозы относительно распространения новой коронавирусной инфекции на территории Соединенных Штатов.

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