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В США от коронавируса умерли уже более 10 тысяч человек

02:12, 07 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса на сайте американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса.

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В частности, в США количество летальных случаев увеличилось до 10 тысяч 781 человека. Излечились 19 тыс. 346 человек.

Сейчас зафиксировано 364 тысячи 723 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Однако, по последним официальным данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Департамента здравоохранения и социальных служб США по состоянию на 16:00 5 апреля, которые обнародованы 6 апреля, в США с 21 января заболели коронавирусной инфекцией 330 тысяч 891 человек, умерли - 8 тысяч 910. Данные включают население 50 штатов, округа Колумбия, а также Пуэрто-Рико, Гуама, Северных Марианских островов и американских Виргинских островов, то есть население всех штатов и заморских территорий.

Коронавирус карта распространение в США / скриншот gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, в воскресенье, 5 апреля, президент США Дональд Трамп выразил оптимистичные прогнозы относительно распространения новой коронавирусной инфекции на территории Соединенных Штатов.

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