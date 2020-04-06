The Guardian: Ученые гадают, поможет ли весеннее тепло побороть COVID-19

Эксперты пристально следят за поведением вируса, пытаясь понять, не пойдет ли он путем сезонного гриппа.

Теплые дни уже на подходе. А температура воздуха приблизится к 20 градусам по Цельсию. Теплая погода усилит давление на власть, которая пытается держать под контролем толпы и массовые собрания людей.

Однако, ученые также верят, что потепление может больше рассказать о коронавирусе, проверив, отреагирует ли он на начало весны, - пишет The Guardian. Эпидемия гриппа обычно заканчивается вместе с холодными зимними температурами. Может ли весеннее солнце похожим образом повлиять на поведение коронавируса и его распространение?

Читайте такжеForeign Policy о пандемии коронавируса: 10 правил помогут избежать заражения COVID-19

Это ключевой вопрос. И эпидемиологи будут очень пристально следить за изменениями. Предыдущие исследования других коронавирусов, распространенные варианты которых вызывают простуду, действительно обнаружили сезонную закономерность. Пики заражения происходят зимой и исчезают весной. Эти закономерности обычно совпадают со вспышками гриппа. Зато очень небольшое количество коронавирусов склонны распространяться летом.

Ключевое исследование распространенных коронавирусов: HCoV-NL63, HCoV-OC43 и HCoV-229E, - было опубликовано на прошлой неделе учеными Университетского колледжа Лондона. Проанализировав образцы, собранные несколько лет назад, они выявить высокий уровень заражения в феврале, а в летние месяцы он был очень низкий. Другие исследования также показали, что коронавирусы по-разному обращаются со сменой сезонов в умеренном климате. Впрочем, ученый Роб Олдридж призвал к осторожности.

"Мы можем увидеть продолжение передачи коронавируса, но на более низком уровне летом. Однако, вспышка может восстановиться следующей зимой, если на то время будет много уязвимых к инфекции людей", - сказал он.

"Учитывая, что это новый вирус, мы не знаем, начнется ли сезонная закономерность, если вспомнить о высоком уровне чувствительности к нему у людей. По этой причине важно, чтобы мы все сейчас придерживались текущих советов по охране здоровья", - пояснил Олдридж.

Читайте такжеВ Италии объяснили высокую смертность вот COVID-19

Эту точку зрения поддержали другие ученые, которые предостерегают, что коронавирус, который вызывает COVID-19 - это абсолютно новая инфекция. Поэтому у населения нет шансов развить к нему иммунитет. А потому он, скорее всего, будет дальше распространяться нынешними темами в течение лета.

"Я уверен, что сезонные изменения в поведении вируса сыграют роль в распространении. Но в сравнении с эффектом от социального дистанцирования влияние будет очень небольшим. Могут появиться определенные маргинальные эффекты, но они не сравнятся с самоизоляцией", - сказал вирусолог из Имперского колледжа Лондона Майкл Скинер.

В это же время, ученый из Университета Ридинга Бен Ньюмен не видит причин, почему вирус должен остановиться с потеплением.

Читайте такжеCNN: Как не принести COVID-19 домой вместе с покупками?

"Вспышка этого вируса началась в холодных условиях в Китае. Он быстро распространяется как в Исландии, так и в экваториальной Бразилии или Эквадоре. Когда зима перешла в весну, распространение вируса ускорилось по всему миру. Это не "Война миров", и нет небесного вмешательства, которое все поставит на места. Нам нужно побороть вирус самим", - сказал Ньюмен.

Другие же ученые указывают на то, что весна влияет не только на поведение самого вируса, но и на иммунную систему людей.

"Наша иммунная система отражает ежедневный ритм. Но пока мало известно, как она меняется от сезона к сезону", - сказала иммунолог Натали Ридделл.