В Казахстане каждый пятый заболевший коронавирусом - медик

Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране превысило 600.

В Казахстане заболели коронавирусом 120 медицинских работников. Всего в стране зарегистрировали 604 подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает Tengrinews.kz.

"На сегодня зарегистрировано всего 120 случаев заболевания среди медицинских работников. Из них 67 случаев среди медицинских работников, которые непосредственно оказывали медицинскую помощь лицам с подозрением на коронавирусную инфекцию или уже заболевшим. Оценка состояния медицинских работников - один находится в тяжелом состоянии, состояние девяти человек расценивается как средней степени тяжести, остальные 57 человек - легкая и бессимптомная формы заболевания", - сообщила она.

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По словам санврача, всего в стране задействованы 16 тысяч медработников, также создан реестр из 10 тысяч. Она отметила, что занятость коек составляет 21%.

Как сообщал УНИАН, ранее в городе Алматы определили специальный полигон, чтобы хоронить там жертв коронавируса.

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