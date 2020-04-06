В Австралии нашли лекарства, которые способны побороть коронавирус за 48 часов
Австралийские ученые заметили, что противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса. Он смог уничтожить вирус за 48 часов, но пока только в пробирке.
Статья об этом опубликована в издании Antiviral Research, пишет 24 канал.
Доктор Кайли Вагстафф из Института биомедицинских исследований Монаша, которая возглавляла исследования, утверждает, что препарат ивермектин остановил рост SARS-CoV-2 в клеточной культуре в течение 48 часов.
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"Мы обнаружили, что даже одна доза может удалить всю вирусную РНК за 48 часов и что даже за 24 часа она значительно сократилась", – сказала Вагстафф.
Ученые предупреждают, что исследования проводились in vitro (в пробирке) и лекарства еще должны пройти испытания на людях. Поэтому следующая задача ученых –выяснить, есть ли эффективная доза, при которой можно использовать его для людей.
Хотя механизм, с помощью которого ивермектин влияет на коронавирус, неизвестен, но исходя из действия на другие вирусы, можно сделать вывод, что он ослабляет клетки-хозяева.
Доктор Леон Кейли из Королевской больницы Мельбурна, где проводились эксперименты с живым коронавирусом, говорит:
"Как вирусолог, которая была в команде, первой изолировавшей коронавирус SARS-COV2 за пределами Китая в январе 2020 года, я взволнована перспективой использования ивермектина в качестве потенциальных лекарств против COVID-19", – сказала Кейли.
Применение ивермектина для борьбы с COVID-19 будет зависеть от результатов дальнейших доклинических и клинических исследований. Сейчас австралийские ученые активно ищут финансирование.
Справка. Ивермектин – что это антипаразитарный препарат, который доказал свою эффективность in vitro против широкого спектра вирусов, включая вирусы ВИЧ, денге, гриппа и Зика. В Украине он часто применяется в ветеринарии. Ивермектин показал эффективность для людей и животных. Для людей его применяют при чесотке, гельминтозах, миазе.
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