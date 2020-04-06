Коронавирус в России: за сутки выявили почти тысячу новых случаев заражения

Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая коронавируса.

Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек.

Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев в Москве (591), Московской области (82), Санкт-Петербурге (35) и Республике Коми (31). В Татарстане выявлено 16 новых пациентов, в Краснодарском крае — 11. По 10 новых случаев в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. В остальных регионах — менее 10 зараженных за сутки.

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Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая коронавируса, пациенты есть в 80 регионах. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки. 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.