В Польше коронавирусом заразился 4201 человек, 98 умерли

За сутки в стране зафиксировано смерти еще четырех человек, зараженных коронавирусом.

В Польше подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество инфицированных в стране увеличилось до 4 201 человека.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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За сутки зафиксировано смерти еще четырех человек, зараженных коронавирусом.

Всего с начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Польше скончались 98 человек.

Как сообщал УНИАН, в мире сейчас насчитывается более 1,27 миллиона зараженных коронавирусом. При этом 260 247 человек выздоровели, 69 444 случаев стали смертельными.

В Украине по состоянию на утро 6 апреля зафиксировано 1 319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 38 случаев – летальных. 28 человек выздоровели.