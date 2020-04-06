Германия четвертый день подряд фиксирует уменьшение новых случаев коронавируса
В Германии четвертый день подряд фиксируется снижение темпов роста количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института Роберта Коха.
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Отмечается, что количество подтвержденных в Германии коронавирусных инфекций выросло за сутки на 3 677, что является четвертым снижением ежедневной заболеваемости новыми случаями. Так, днем ранее было зарегистрировано 5 936 новых случаев заражения.
Всего в стране насчитывается 95 391 инфицированный коронавирусом.
За минувшие сутки умерли 92 человека и общее количество смертей от коронавирусной болезни COVID-19 выросло до 1 434.
Как сообщал УНИАН, в мире сейчас насчитывается более 1,27 миллиона зараженных коронавирусом. При этом 260 247 человек выздоровели, 69 444 случаев стали смертельными.
В Украине по состоянию на утро 6 апреля зафиксировано 1 319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 38 случаев – летальных. 28 человек выздоровели.
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