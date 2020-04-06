"Видим свет в конце тоннеля": Трамп назвал оптимистичные прогнозы относительно коронавируса в США

По прогнозам экспертов, ситуация в стране должна улучшиться примерно через две недели.

В воскресенье, 5 апреля, президент США Дональд Трамп выразил оптимистичные прогнозы относительно распространения новой коронавирусной инфекции на территории Соединенных Штатов.

"Мы видим свет в конце тоннеля", - заявил Трамп во время брифинга в Белом доме, сообщает ТСН со ссылкой на The Hill.

"Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля. И, надеемся, в не слишком далеком будущем мы будем очень гордиться работой, которую мы все сделали. Невозможно быть счастливыми, когда гибнет столько людей, но мы будем очень гордиться работой, которую мы сделали, чтобы свести смертность к минимуму", - высказался президент США.

Читайте такжеВ США советуют носит тканевые маски для защиты от коронавируса

Эту мысль поддержал вице-президент страны Майк Пенс, сказав о "проблесках надежды", а также координатор реагирования на коронавирус Дебора Биркс. Она заявила, что "данные из Италии дают США надежду относительно того, каким может быть будущее" страны.

Напомним, что ранее Трамп анонсировал в США "тяжелую неделю" из-за коронавируса, добавив, что "будет много смертей". В воскресенье во время брифинга он пояснил, что "нужно достичь определенного этапа. И этот этап станет ужасным по смертности. Но это также будет момент, когда все начнет меняться".

По прогнозам экспертов, ситуация в стране, вероятно, улучшится через две недели.

А тем временем в США по состоянию на 04:00 по киевскому времени понедельника, 6 апреля, новой коронавирусной инфекцией заболели более 336,6 тысячи человек. 9 616 из них умерли от осложнений COVID-19, тогда как почти 18 тысяч пациентов уже выздоровели и выписались из медучреждений. Худшая в стране ситуация сейчас в штате Нью-Йорк, где болезнь унесла 4 159 жизней, а инфекцию подхватили более 123 тысяч человек.

Читайте также: