Премьер-министр Великобритании госпитализирован с коронавирусом

Глава британского правительства останется в больнице на ночь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирус, направлен в больницу для прохождения планового тестирования.

Об этом сообщили в канцелярии премьера, передает BBC.

Как отмечает издание, Борис Джонсон останется в больнице на ночь.

Пока Джонсон продолжает исполнять обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства, сообщили на Даунинг-стрит.

Однако в понедельник утром заседание чрезвычайного комитета COBRA по ситуации с коронавирусом проведет глава МИД Доминик Рааб.

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В минувшую пятницу 55-летний Джонсон сам сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию.

Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы Covid-19.

Как сообщал УНИАН, 27 марта стало известно, что у Бориса Джонсона диагностировали коронавирус.

В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.

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