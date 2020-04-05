Во Франции количество умерших от коронавируса превысило 8 тысяч человек

За последние сутки в больницах скончались 357 человек.

Во Франции число умерших от коронавируса уже превысило 8 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства солидарности и здравоохранения Франции.

В частности, за последние сутки умерли 357 человек в больницах. Всего в больницах количество летальных случаев возросло до 5 тыс. 889.

В то же время, по последним данным, еще 2 тыс. 189 человек умерли от коронавируса в домах для престарелых.

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Всего с момента начала эпидемии во Франции умерли 8 тыс. 78 человек.

По состоянию на сегодня 28 тыс. 891 человек госпитализирован (это количество за последние сутки увеличилась на 748 человек), из них - 6 тыс. 978 находятся под интенсивной терапией.

35% госпитализированных, которые лечатся под интенсивной терапией, моложе 60 лет.

При этом, 16 тыс. 183 человека выписались из больницы после выздоровления.

Во Франции с момента старта эпидемии подтверждено 70 тыс. 478 случаев инфицирования COVID-19.

Ранее УНИАН сообщал, что в Италии за сутки от коронавируса умерло наименьшее количество человек за две недели - 525 человек.

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