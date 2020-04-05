В Италии за сутки от коронавируса умерли меньше всего людей за последние две недели

За последние 24 часа умерли 525 человек, в предыдущие дни смертность за сутки была выше 680 человек.

В Италии за сутки от коронавируса умерло наименьшее количество человек за две недели - 525 человек.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

В частности, в Италии за последние сутки умерли 525 человек. В период предыдущих двух недель смертность в сутки в Италии была выше. По состоянию на 4 апреля за сутки был зафиксирован 681 летальный случай, на 3 апреля - 766, на 2 апреля - 760, на 1 апреля - 727, на 31 марта - 837, на 30 марта - 812, на 29 марта - 756, на 28 - 889, на 27 марта - 969.

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Всего с момента вспышки коронавируса в этой стране количество летальных случаев возросло до 15 тыс. 887 человек.

В настоящее время у 91 тыс. 246 человек подтвержден положительный результат на коронавирус. Больше всего в провинции Ломбардия - 28 тыс. 124 человека, в Эмилии-Романии - 12 тыс. 837 человек, в Пьемонте - 10 тыс. 177 человек, в Венето - 9 тыс. 409 человек и в Тоскане - 5 тыс. 185 человек.

Также на сегодняшний день 21 тыс. 815 человек вылечились.

В целом количество инфицированных, умерших, а также выздоровевших выросло до 128 тыс. 948 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в Королевстве Нидерланды за сутки жертвами пандемии коронавирус стали 115 человек.

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