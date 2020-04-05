Ученый заявил об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

Теперь врачи проверят, защитит ли вакцина людей.

Турецкие врачи провели успешные испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса нового типа на животных.

Читайте такжеЛечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в мире и УкраинеОб этом в микроблоге Twitter сообщил профессор столичного университета Хаджеттепе Атеш Кара.

«Есть хорошая новость. При помощи микроигл на лейкопластыре животным была введена вакцина от коронавируса, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам. Теперь пришло время проверить, защитит ли она людей от болезни», – отметил он.

Как известно, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,2 миллиона человек, зафиксировано около 65 тысяч смертельных исходов.