За сутки в Нидерландах выявили более 1,2 тысячи случаев коронавируса
В Королевстве Нидерланды за сутки жертвами пандемии коронавируса стали 115 человек.
Об этом сообщает нидерландское издание Dutch News.
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Так, в воскресенье количество смертельных случаев от коронавируса увеличилось на 115 - до 1 тыс. 766. Вместе с тем издание отмечает, что настоящее число может быть выше.
В настоящее время всего инфицирован коронавирусом 17 тыс. 851 человек, в частности, за сутки заразилась 1 тыс. 224 человека.
Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболело более 1,2 миллиона человек, из них летальных исходов – 64 774. В то же время 246 893 человека выздоровели.
В Украине по состоянию на утро 5 апреля лабораторно подтвержден 1 251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.
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