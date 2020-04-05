За сутки в Нидерландах выявили более 1,2 тысячи случаев коронавируса

Сейчас в этой стране инфицированы коронавирусом 17 тыс. 851 человек.

В Королевстве Нидерланды за сутки жертвами пандемии коронавируса стали 115 человек.

Об этом сообщает нидерландское издание Dutch News.

Читайте такжеВ Германии третьи сутки отмечается снижение заболеваемости на COVID-19

Так, в воскресенье количество смертельных случаев от коронавируса увеличилось на 115 - до 1 тыс. 766. Вместе с тем издание отмечает, что настоящее число может быть выше.

В настоящее время всего инфицирован коронавирусом 17 тыс. 851 человек, в частности, за сутки заразилась 1 тыс. 224 человека.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболело более 1,2 миллиона человек, из них летальных исходов – 64 774. В то же время 246 893 человека выздоровели.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля лабораторно подтвержден 1 251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.