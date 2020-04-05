В Британии за сутки от коронавируса умерли более 600 людей

Количество летальных случаев от коронавируса в Великобритании выросло до 4 тысяч 934.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии от пандемии коронавируса за сутки умер 621 человек.

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Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

В частности, по последним данным на утро 5 апреля в Британии 195 тысяч 524 человека сдали тесты на коронавирус - у 47 тысяч 806 человек было подтверждено инфицирование COVID-19.

При этом, на данный момент последние данные о смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 4 апреля.

В частности, количество летальных случаев от коронавируса в Великобритании выросла до 4 тысяч 934.

Таким образом, за 24 часа в этой стране умер еще 621 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве за сутки добавился 31 новый подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.