В Британии за сутки от коронавируса умерли более 600 людей
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии от пандемии коронавируса за сутки умер 621 человек.
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Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
В частности, по последним данным на утро 5 апреля в Британии 195 тысяч 524 человека сдали тесты на коронавирус - у 47 тысяч 806 человек было подтверждено инфицирование COVID-19.
При этом, на данный момент последние данные о смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 4 апреля.
В частности, количество летальных случаев от коронавируса в Великобритании выросла до 4 тысяч 934.
Таким образом, за 24 часа в этой стране умер еще 621 человек.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве за сутки добавился 31 новый подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.
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