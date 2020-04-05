В России зафиксировано 5389 зараженных коронавирусом, умерли 45 человек
В России за последние сутки зафиксировано 658 новых случаев инфицирования коронавирусом - это на несколько десятков больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на официальные данные оперативного штаба.
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Больше всего случаев инфекции подтверждено в Москве - 536, Московская область на втором месте - 45. Всего за сутки новые случаи выявлены в 14 регионах, включая аннексированный Крым. Отмечен первый случай заражения на Камчатке.
За сутки умерли 2 человека с коронавирусной инфекцией, выздоровели 22.
Таким образом, общее количество инфицированных в России превысило 5 тысяч - по официальным данным, зарегистрировано 5389 случаев заражения коронавирусом в 79 регионах (из них 3893 в Москве). За весь период умерли 45 человек.
Во многих регионах России, включая Москву, действует так называемый режим общей самоизоляции - власти не называют его карантином, но по сути речь идет о жестких карантинных мерах. Из дома разрешено выходить только на работу, в ближайший магазин, для выгула животных рядом с домом или вынос мусора.
Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавирус в мире заболели более чем 1,2 миллиона человек, из них летальных исходов – 64 774. При этом 246 893 человека выздоровели.
В Украине по состоянию на утро 5 апреля лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровел.
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